Comune e cittadini al Consiglio di Stato per la messa in concessione dell’ex scuola Ravecca di Porto Venere

Un ricorso al presidente della Repubblica ostacola il bando per la concessione dell’ex scuola Michela Ravecca di Porto Venere. Lo hanno presentato una sessantina di cittadini contro la decisione del Comune, che si opporrà di fronte ai giudici del Consiglio di Stato, deputati a sciogliere il nodo della futura destinazione dell’edificio che dopo aver ospitato generazioni di studenti è stato utilizzato come Cea, come ostello e infine come archivio comunale. A difendere la posizione dell’amministrazione, che considera la struttura come patrimonio disponibile e inutilizzato e che ha bandito la gara in seguito alla manifestazione di interesse di un vicino albergo, sarà l’avvocato Corrado Mauceri, mentre le ragioni dei ricorrenti saranno portate dall’avvocato Laura Sommaruga.

Il Comune ha fissato a 121mila euro il canone annuo minimo di concessione, con uno scomputo di 12.936 euro per della messa a disposizione di un fondo da adibire a palestra e delle spese di manutenzione straordinaria e di restauro, ma i cittadini chiedono l’annullamento dell’avviso di gara affinché l’ex scuola rimanga a uso pubblico.

