Corteo per lo Zapata, si moltiplicano le adesioni: in piazza anche San Benedetto, Rossoverdi e il Leoncavallo

Genova. “Domani saremo in corteo a Sampierdarena per manifestare il nostro supporto allo Zapata, e insieme a noi porteremo anche il sostegno che da Milano ci ha dato lo storico centro sociale Leoncavallo”. Così la consigliera regionale della Lista Sansa, Selena Candia, che domani pomeriggio parteciperà alla manifestazione organizzata dal centro sociale occupato autogestito Zapata, di via Sampierdarena.

“Lo Zapata rappresenta una infrastruttura culturale alternativa a Genova, in una zona difficile come Sampierdarena – spiega Candia -. Per questo il Comune ha il dovere di trovare una soluzione: non si può trattare l’idea alternativa di cultura dello Zapata con indifferenza e disprezzo”.

