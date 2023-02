Diocesi di Savona, una nuova auto per la missione centrafricana a Monassao

Savona. Con un messaggio alla diocesi di Savona-Noli il missionario fidei donum don Michele Farina comunica l’avvenuto acquisto di una nuova auto per la missione tra i pigmei Bayaca a Monassao, nella Repubblica Centrafricana.

“Siete stati in tanti a contribuire al raggiungimento di questo obiettivo per noi importante, per la vita quotidiana delle nostre comunità – scrive – Come ho detto in altre occasioni, questo nuovo mezzo sarà a disposizione dei pazienti del nostro ospedale, i malati nei vari villaggi, il lavoro della scuola e il servizio pastorale nella nostra estesa parrocchia”.

