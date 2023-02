Festival, Marco Mengoni guida la classifica generale della terza serata

Sanremo. Al termine della terza serata del Festival 2023 è Marco Mengoni a guidare la classifica generale provvisoria. Il cantante favorito dalla vigilia dai bookmaker, in gara con Due Vite, stacca di pochi punti Ultimo e Mr. Rain. Chiudono la top five, espressione di televoto e giuria demoscopica, Lazza e Tananai. In fondo alla classifica dei 28 big c’è il savonese Sethu.

Mengoni esce dalla terza serata del Festival forte di una standing ovation della platea e della galleria del teatro Ariston. A segnare la diretta di giovedì sono state l’esibizione dei Maneskin e il monologo della co-conduttrice Paola Egonu che ha parzialmente corretto il tiro alle sue dichiarazione rese in sala stampa (“L’Italia è un Paese razzista”), dicendo di “amare l’Italia e che quella azzurra è la maglia più bella del mondo”.

