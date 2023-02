Folle corsa al volante in centro a Pietra: colpisce un’auto, mette a rischio pedoni e operai e scappa

Pietra Ligure. Follia questa mattina (10 febbraio) in centro a Pietra Ligure, dove un uomo sulla quarantina, alla guida di una Volvo, ha letteralmente generato il panico.

L’episodio è avvenuto in corso Italia: un’auto si trovava intenta a svoltare in via Ghirardi, quando è sopraggiunta la Volvo guidata dal quarantenne. Il mezzo, stando a quanto riferito lanciato ad una velocità di circa 100km/h, ha azzardato un sorpasso probabilmente senza accorgersi della presenza dell’altra auto, che cercava di svoltare.

