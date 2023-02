Genoa: al Ferraris è una fortezza, da quando c’è Gilardino nessun gol subito

Genova. Il Genoa mantiene la seconda posizione in classifica salendo a 43 grazie alla vittoria sul Palermo. Ritorno ai tre punti dopo il pareggio in casa col Pisa e la sconfitta di Parma. Il Frosinone resta lontano a 51 e domani affronterà il Cittadella. Analizzando i numeri, questo 2-0 fa risalire i rossoblù nella classifica dei gol fatti: sono solo 26 (come quelli del Sud Tirol) contro i 36 del Frosinone e i 34 della Reggina, mentre i gol subiti sono però solo 17 e da quando Gilardino allena il Genoa in casa non ha subito reti: “È quello che vogliamo −dice il mister − e in cui crediamo. Indipendentemente dal momento deve essere nel nostro dna”.

La risposta alla sconfitta di Parma è arrivata: “Non ho detto nessuna parolina magica − spiega Gilardino − abbiamo incontrato una squadra in salute che stava attraversando un ottimo momento, dovevamo riscattare la partita con dinamismo e con le giocate”.

