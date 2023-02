Genoa-Palermo LIVE. Sturaro e Badelj dal primo minuto

Genova. Senza Criscito, che non ha recuperato, e con Strootman in panchina. Gilardino per Genoa-Palermo opta di nuovo per Aramu e Gudmundsson dietro a Coda. A centrocampo si rivede Sturaro dal primo minuto. C’è vento al Ferraris, serata fredda.

Genoa: Martinez, Hefti, Dragusin, Bani, Sabelli, Badelj, Frendrup, Sturaro, Aramu, Gudmundsson, Coda.

Allenatore: Gilardino.

A disposizione: Semper, Czyborra, Strootman, Salcedo, Jagiello, Matturro, Lipani, Yalcin, Puscas, Calvani, Boci, Dragus.

Palermo: Pigliacelli, Mateju, Nedelcearu, Marconi, Valente, Saric, Damiani, Verre, Sala, Brunori, Di Mariano.

Allenatore: Corini.

A disposizione: Grotta, Massolo, Jensen, Orihuela, Gomes, Tutino, Segre, Broh, Buttaro, Soleri, Aurelio, Lancini.

