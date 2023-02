Giornata mondiale del malato, in centro lo striscione con le parole del papa: “Abbi cura di lui”

Genova. Sabato 11 febbraio ricorre la Giornata mondiale del malato, istituita nel 1992 da Papa Giovanni Paolo II: è un’occasione importante per sensibilizzare la comunità, le istituzioni sanitarie e la società civile all’attenzione verso i malati e verso quanti se ne prendono cura.

“Come Ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione di Genova, Imperia e Savona vogliamo evidenziare una delle frasi della Parabola del Buon Samaritano “Abbi cura di lui” ed esporla dal nostro ufficio di via XX settembre come piccolo segno dell’impegno quotidiano dei nostri professionisti verso le persone assistite – asserisce Antonio Cerchiaro, presidente dell’ordine. L’ordine rappresenta ben 18 professioni sanitarie, circa 4 mila iscritti operanti sulle province di Genova, Imperia e Savona, fornendo un contributo straordinario per la tutela della salute dei cittadini della nostra regione”.

