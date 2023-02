Il Quiliano&Valleggia allunga sul gong. Ferraro: “Testa e gambe la nostra forza”

L’arbitro aveva quasi il fischietto in bocca e la domenica stava per essere bollata come “occasione persa”. Ma il goal di Magnani ha permesso al Quiliano&Valleggia di pareggiare 1 a 1 contro l’Olimpic di Genova Pra’ ed incrementare di un punto (7 ora) il distacco rispetto al Pra’ FC che in mattinata aveva perso contro il Masone.

Subentrato, Giacomo Ferraro commenta un pareggio sofferto: “Abbiamo giocato contro una squadra forte che non merita la classifica che ha. Abbiamo affrontato una partita difficile facendo fatica nel primo tempo. Per fortuna alla fine abbiamo pareggiato e ci teniamo stretto questo punto”.

