La fiera di San Giuseppe torna nel terzo fine settimana di marzo, banchi disposti come prima del Covid

Tre giorni da segnare in calendario: 17, 18 e 19 marzo. Torna la Fiera di San Giuseppe quest’anno, dopo lo spostamento di un mese per l’edizione 2022, nel periodo “giusto”. Le date sono state confermate dal Comune della Spezia e la distribuzione degli oltre 600 banchi partecipanti sarà come quella del 2019, era pre Covid.

Ecco le vie interessate: Via Chiodo nel tratto tra Piazza Verdi e Via Persido, Via Don Minzioni, Viale Mazzini, Via Persio nel tratto tra Via Chiodo e Via Capellini, Via Diaz, Via Cadorna, Giardini pubblici dal monumento di Garibaldi, Passeggiata Morin, Piazza Europa e Piazza Bayreuth.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com