Lerici, 266 firme in Comune per chiedere Regolamento e Piano del verde

Stamani Legambiente Lerici ha consegnato all’Ufficio protocollo del Comune la petizione che chiede che l’ente adotti un Regolamento del verde e del paesaggio urbano, inserisca il Piano comunale del verde come strumento strategico nella pianificazione urbanistica locale e che, si legge, “i processi progettuali, decisionali e di controllo avvengano con la partecipazione attiva di singoli cittadini, delle parti sociali e dei gruppi di espressione della società civile”. 266 le firme totali raccolte, spiegano dall’associazione, di cui 213 di residenti, 44 di turisti abituali e 9 di proprietari di seconde case.

“Difficile interagire con questa amministrazione che si barrica dietro un successo elettorale per perseguire politiche e interventi eccessivamente onerosi – scrive Legambiente Lerici in una nota odierna -, con risultati sostanzialmente mediocri e a volte anche inutili, come comincia ad essere evidente a molti anche tra chi questa amministrazione ha votato. L’aggressione al paesaggio ne è la cartolina di presentazione. L’attrattività di questi luoghi, già abbondantemente sotto pressione dall’eccessivo sfruttamento del golfo, dalle attività marittime alla cementificazione del litorale, all’abbandono dell’entroterra, viene ulteriormente compromessa da interventi invasivi scoordinati, senza una comprovata e condivisa strategia di tutela, conservazione e valorizzazione andando verso una Lerici più brutta e più povera! L’esistenza di spazi verdi, pubblici e privati, all’interno del contesto urbano, oltre che migliorare la qualità della vita, rende possibile sopravvivere nell’ambiente del tutto artificiale della città. Il verde urbano fa parte dell’ambiente costruito ed è in stretta relazione con il paesaggio e, come tale, necessita di attenzione e cura costante per potere mantenere le sue caratteristiche e migliorare le sue funzioni. Le essenze resinose liberano aromi naturali salutistici, le alberature rendono gradevoli ambienti tristi e contribuiscono all’equilibrio ambientale, purificano l’aria, l’acqua, il suolo, mitigano le ondate di calore e costituiscono una costante “didattica naturalistica” per bambini e adulti. Come circolo di Legambiente abbiamo più volte sostenuto la necessità di uno strumento che consente di determinare un programma organico di interventi per quanto concerne lo sviluppo quantitativo e qualitativo del verde urbano, oltre che alla sua manutenzione e gestione”.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com