L’Oms: “Prepararsi a un’epidemia di influenza aviaria”. Bassetti: “È molto più mortale del Covid”

Genova. Il mondo dovrebbe prepararsi a una possibile nuova pandemia, ben più letale del Covid: l’influenza aviaria. L’avvertimento è arrivato nelle scorse ore dall’Organizzazione mondiale della sanità, agenzia ufficiale dell’Onu, ed è stato prontamente rilanciato via social da Matteo Bassetti, direttore della clinica di malattie infettive del San Martino di Genova.

“Una pandemia molto più mortale del Covid potrebbe arrivare presto – ha scritto Bassetti, condividendo un articolo del New York Times -. Si tratta della influenza aviaria che ha una mortalità di oltre il 50%. Bisogna lavorare tutti insieme per evitare che succeda e per mitigarne le conseguenze se dovesse succedere”.

