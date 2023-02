Morto per la rottura di un ovulo e poi squartato: risolto il giallo dei resti umani al Parodi

Sarebbero di un corriere della droga, ucciso dalla rottura di un ovulo di cocaina che stava trasportando nello stomaco e infine squartato nei boschi alle spalle della Spezia per recuperare gli stupefacenti, le spoglie ritrovate un anno fa alle pendici del Monte Parodi. A questa conclusione sono arrivati i carabinieri del Nucleo investigativo e i poliziotti della Squadra Mobile della Questura della Spezia, che questa mattina hanno tratto in arresto quattro persone e ne hanno indagate altre per reati che vanno dal traffico internazionale di sostanze stupefacenti, alla morte come conseguenza di altro delitto, vilipendio e occultamento di cadavere e spaccio di cocaina.

Gli arrestati sono quattro cittadini sudamericani: due dominicani, un colombiano ed un ecuadoriano. La svolta nelle indagini si è avuta qualche tempo fa, quando i Carabinieri sono riusciti ad associare il trasporto di droga, da cui sarebbe scaturita la morte del corriere, ad un 37enne dominicano residente alla Spezia e già conosciuto agli uffici. Da lì, insieme alla Polizia, gli inquirenti sono riusciti a ricostruire gli eventi che hanno verosimilmente portato, il 17 febbraio del 2022, un escursionista a trovare resti umani al bordo di un sentiero che unisce i territori del capoluogo con quelli di Riccò del Golfo, subito alle spalle del confine del Parco nazionale delle Cinque Terre.

