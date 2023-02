Npsg impegnata a Genova, trasferta a San Mauro Torinese per la Zephyr

Impegni in trasferta per le compagini spezzine della Serie B maschile di pallavolo, girone A, in questa 15ma giornata. La Npsg, settima, farà visita a Genova alla Colombo Volley, nona, cercano un esito diverso da quello dell’andata, quando la formazione spezzina cedette 3 a 1 tra le mura amiche; si gioca domani, 11 febbraio, alle 18.00. Mentre alle 21.00 la Zephyr Mulattieri, undicesima, sarà impegnata a San Mauro Torinese con la Sant’Anna Tomcar, in ottava posizione.

