Opera di Delfini scomparsa, Cosenza rinnova l’appello: “Confidiamo nel buon senso, riconsegnatela”

“Chi ha preso la scultura di Doriano Delfini si metta e una mano sulla coscienza e la riporti dov’era. Davvero, si tratta di un’opera dal grande valore affettivo, di un ricordo importante per la sua famiglia”. Sono ormai alcuni giorni che l’opera di Doriano Delfini, artista mancato lo scorso autunno, è sparita dalla Galleria Padula, dove fino al 18 febbraio resterà allestita la mostra ‘Arte nostra’; e il consigliere comunale Antonio Cosenza, grande sostenitore di questa e altre iniziative culturali nel territorio, rinnova il suo appello perché si arrivi a un lieto fine per questa vicenda.

In questi giorni ci si è interrogati sulle sorti dell’opera, scomparsa o la sera di venerdì o le prime ore di sabato scorsi. Tra le ipotesi sollevate, anche quella di un erroneo ritiro come rifiuto, dovuto al fatto che la pregevole realizzazione è fatta di materiali di recupero: legno restituito dal mare, un sasso, il senso di un incontro tra mani. “Ma prenderla per un rifiuto era molto difficile, visti la presenza di altre opere, le tante locandine”, osserva Cosenza, che spiega a CdS come non siano emerse conferme in questo senso. Visionate anche le immagini delle telecamere di sorveglianza lato Comune, ma al momento non avrebbero dato elementi significativi, anche perché, si apprende, l’inquadratura arriva a qualche metro, ma non a ridosso, dell’imbocco tunnel. Non sono escluse altre verifiche, ma, al di là della risoluzione del ‘giallo’ – che ruota attorno tra l’altro alla sottrazione di un oggetto di non facile trasportabilità, pesante circa 40 chili -, c’è la volontà di restituire alla famiglia e alla comunità un’opera di un artista apprezzato e benvoluto. “Al momento non c’è stata alcuna denuncia, confidiamo nel buon senso – conclude Cosenza -. Riconsegnatela, fatela ritrovare”.

L’articolo Un commerciante: “Non basta più alzare la saracinesca per campare” proviene da Citta della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com