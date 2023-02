Rugby/ Dopo Milano, la Pro Recco riparte da Noceto

Dall’ufficio stampa della Pro Recco. Di Emy Forlani

Dopo la prima sosta in concomitanza con il 6 Nazioni la Serie A torna in campo per disputare la XIII^ giornata, seconda di ritorno. L’Aircom Pro Recco Rugby, dopo l’amara sconfitta contro l’ASR Milano, è attesa dalla difficilissima trasferta sul campo di Noceto, terza forza del girone 1.

“Purtroppo andiamo a Noceto con una formazione ancora molto rimaneggiata a causa degli infortuni e della squalifica di Mtyanda – sospira Davide Noto – e cercheremo come sempre di fare del nostro meglio con i ragazzi che abbiamo: i nostri giovani continuano a migliorare e non ci arrendiamo mai, nonostante le tante difficoltà”.

