Rugby Imperia, fine settimana di eventi sportivi al “Pino Valle” di Baitè

Sanremo. Bel programma in arrivo per il rugby in provincia di Imperia. Sole limpido e temperature ancora un po’ rigide, ma si gioca sempre nelle ore di massima insolazione. Iniziano sabato 11 febbraio alle 11 i più piccoli dell’Imperia Rugby per un concentramento nel campo “Pino Valle” di Baitè, destinato alle categorie dagli under 7 agli under 13. Sono iscritte ben sette società: Imperia, CFFS Vespe Cogoleto, Province dell’Ovest, Reds, Rugby Fun, Sanremo e Savona e si dovrebbe avere anche la partecipazione della Polisportiva Integrabili di San Remo, che si occupa di bambini e ragazzi con diverse abilità. Il lato inclusivo del rugby. In club house si lavora già a tutta forza per il rito del terzo tempo oltre alla refezione dei numerosi accompagnatori.

Al raggruppamento dei più piccoli seguirà il primo incontro del progetto rugbyabile con la Polisportiva Integrabili di Sanremo. Il mantra della comunicazione sportiva è conosciuto. Il rugby è uno sport sociale, è uno sport diverso, è questo e quello ancora. Però, conoscendo i rugbisti veri, bisogna dire una cosa: parlano poco e fanno tanto. In questo caso si vuole parlare, ma, come sempre, non si vede l’ora di fare.

