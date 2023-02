Sanremo. Incidente in bici, intorno alle 13,20, per un uomo che stava percorrendo la strada provinciale 56, nel territorio comunale di Sanremo. Non ci sarebbero altri veicoli coinvolti.

Nella caduta, il ciclista ha riportato un trauma addominale. E’ stato soccorso da un’ambulanza e dall’elisoccorso Drago dei vigili del fuoco che lo ha elitrasportato all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure in codice rosso di massima gravità.

