Sanremo, sospetto pacco bomba in via Fiume: accertamenti in corso

Sanremo. Accertamenti in corso per un presunto pacco bomba trovato in una traversa di via Fiume, a Sanremo, a qualche centinaio di metri dal Teatro Ariston, dove si svolge il Festival di Sanremo.

Le forze dell’ordine hanno transennato la zona e stanno operando sull’ordigno rudimentale che sarebbe stato abbandonato nella via. Potrebbe trattarsi di un atto dimostrativo: oggi, infatti, è la giornata dedicata al ricordo del massacro delle Foibe. Non si esclude che i due eventi siano in qualche modo collegati.

