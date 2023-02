Savona, al liceo Della Rovere il riconoscimento internazionale dell’Istituto Cervantes

Savona. In occasione di una conferenza nazionale dei referenti DELE (Diploma de Español Lengua Extranjera) svoltasi lo scorso 23 febbraio a Milano, l’Instituto Cervantes di Milano ha consegnato una targa al liceo statale “Giuliano Della Rovere” di Savona, che viene riconosciuto come sede ufficiale per il conseguimento delle certificazioni linguistiche.

Il liceo, infatti, è sede riconosciuta di certificazione dei vari livelli di conoscenza della lingua spagnola, con un numero di partecipanti all’esame che si attesta intorno ai 200 iscritti.

