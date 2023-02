Speranza, Andy Calopristi si presenta: “Puntiamo a crescere, Girgenti una garanzia”

Savona. Un nuovo ingresso nell’organigramma societario per puntare a palcoscenici sempre più prestigiosi. Può essere letto in questo senso l’annuncio dello Speranza che, durante la scorsa settimana, ha reso noto il nome del suo nuovo vicepresidente: Andy Calopristi.

Il titolare delle onoranze funebri “La Pace” è intervenuto per presentarsi a margine dell’incontro pareggiato dal sodalizio rossoverde contro il Savona. Di seguito ecco le sue dichiarazioni: “Sicuramente nei prossimi anni puntiamo a crescere, abbiamo realizzato un po’ di riunioni per cercare di capire come poter fare. La voglia c’è così come lo staff e la squadra, abbiamo la possibilità di poter contare su un presidente del calibro di Bruno Bruzzone, sulla competenza di Mauro Rosa e su un mister come Davide Girgenti. Vogliamo crescere, ci diamo due-tre anni per tentare almeno di salire di categoria. C’è determinazione e voglia di farlo.”

