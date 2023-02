Terza serata del Festival mai così seguita dal 1995, Amadeus: «Stupito e meravigliato, è una gioia per tutti»

Sanremo. «C’è grande soddisfazione per la parabola che continua veramente in modo sorprendente, anche la terza serata ci fa tornare al 1995 come terza migliore serata dei Festival di Sanremo», ha dichiarato il direttore di Rai 1 Stefano Coletta in merito agli ascolti della terza serata che ha visto davanti al televisore 9.240.000 milioni di spettatori con il 57,6% di share.

«Da maggio 2022 Auditel rileva in maniera difforme ed esclude la platea non riconosciuta, una piccolissima quota di campione di cui non era mai possibile rilevare un campione. Nonostante la metrica sia cambiata, se il metodo di rilevazione fosse stato identico al passato sarebbe comunque il migliore risultato dal 1995 – . precisa il direttore di Rai 1 – . Non ci siamo preoccupati della concorrenza, ma nel confronto abbiamo ottenuto un incremento di oltre il 46% di share».

