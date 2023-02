Un commerciante: “Non basta più alzare la saracinesca per campare”

“Quando un collega abbassa la saracinesca è una ferita per tutti. E’ vero, il commercio è in piena evoluzione e anche noi che siamo aperti da appena tre anni dobbiamo essere sempre al passo coi tempi. Per farlo cerchiamo di usare gli strumenti che abbiamo a disposizione: social media e web in generale. Però dobbiamo stare con gli occhi aperti, altrimenti tra meno di dieci anni racconteremmo una storia ben diversa e più triste da quella che stiamo cercando di costruire oggi”. Sono le parole di Alessio Brunetti, tra i titolari del negozio di “Arcadia Comics and Games – La fiera del fumetto aperta tutto l’anno”.

La riflessione di Alessio arriva a seguito dell’esito del sondaggio di Città della Spezia sul rapporto tra commercio fisico ed e-commerce. In quell’occasione i partecipanti al sondaggio avevano scelto, per la maggiore, la risposta “Sono contrario di base (ad acquistare online, NdR) ma qualche volta acquisto alcuni prodotti sopratutto se non trovo ciò che voglio nei negozi”.

