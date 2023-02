A Sanremo la protesta delle professioni sanitarie: «Servizio pubblico in caduta libera»

Sanremo. Arriva fino al Festival di Sanremo la voce di infermieri, ostetriche e altri professionisti sanitari che vogliono manifestare per segnalare le difficili condizioni di lavoro a cui sono sottoposti. «Siamo a Sanremo per informare e sensibilizzare la popolazione e la politica sulle nostre reali condizioni lavorative», – spiega Mirko Marzullo, delegato aziendale unitario dell’Asl di Salerno -. «Stipendio inferiore a quello dei colleghi europei di 15 mila euro, carenza di personale per oltre 120.000 infermieri, pronti soccorso che chiudono, così come i piccoli ospedali: la sanità è in caduta libera».

«Una parola va spesa anche per i colleghi del privato che hanno spesso un contratto svantaggioso rispetto al pubblico. Noi vogliamo un contratto unico nazionale», – continua Marzullo, con la delegazione oggi di fronte all’Ariston per protesta -. «Le evidenze internazionali dicono che un infermiere su sei pazienti riduce mortalità, le infezioni ospedaliere da antibiotico resistenza, e porta un risparmio per milioni di euro in medicazioni e antibiotici non impiegati. Quel che la politica non capisce è che investire sugli infermieri significa investire sulla salute della nazione».

» leggi tutto su www.riviera24.it