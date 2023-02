Al Festival di Sanremo tornano i Depeche Mode e infiammano l’Ariston

Sanremo. In anteprima mondiale con il nuovo singolo Ghost Again, i Depeche Mode si sono esibiti al 73esimo Festival di Sanremo. Oltre 120 milioni di dischi venduti in tutto il mondo, la formazione inglese composta da da Dave Gahan (voce) e Martin Gore (chitarra e tastiere), ha portato sul palco dell’Ariston il rock elettronico che li ha consacrati dei mostri sacri della musica dal 1980 ad oggi.

Dopo il nuovo singolo, la band ha regalato al pubblico una straordinaria esecuzione di Personal Jesus, una delle più belle canzoni rock mai scritte.

» leggi tutto su www.riviera24.it