Albenga, il Pd: “A Crosetto non interessa il bene dei cittadini. FdI partecipe della malagestione della nostra sanità”

Albenga. “Leggendo l’ultimo comunicato di Crosetto in cui attacca il Pd ingauno, restiamo sempre più certi che la qualità dei nostri amministratori non è minimamente paragonabile a coloro che vengono dalle file di FdI”. Lo afferma la segreteria del Pd di Albenga commentando la nota diramata ieri dal segretario cittadino di Fratelli d’Italia Roberto Crosetto.

“Crosetto dimentica che è la sua destra che appoggia la maggioranza di Toti in regione da due mandati e che il suo partito, FdI, è partecipe della malagestione della sanità, la cui qualità è oramai crollata ed il risultato è sulla pelle di tutti i cittadini – ricordano i Dem ingauni – Non si ergesse ora a paladino dell’ospedale di Albenga perché non ne ha titolo alcuno. Si rivolgesse piuttosto ai suoi alleati in regione per chiedere quello che i cittadini ingauni necessitano, ma questo certamente non lo farà”.

