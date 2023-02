Allarme bomba a Sanremo, Prefettura rinforza misure di sicurezza: controlli su A10 e stazione ferroviaria

Sanremo. Controlli ai varchi di accesso della zona rossa rafforzati e controlli maggiori ai caselli dell’A10 di Arma di Taggia e Sanremo e presso la stazione ferroviaria. Sono le misure disposte dal prefetto di Imperia, Valerio Massimo Romeo, che stamane ha presieduto una riunione tecnica di coordinamento alla quale hanno preso parte i vertici provinciali delle Forze dell’Ordine, i Comandanti dei Compartimenti della Polizia Ferroviaria e della Polizia Stradale ed il Comandante della Polizia Locale di Sanremo. Un vertice organizzato dopo il rinvenimento, nel pomeriggio di ieri, di un pacco bomba in via Fiume, a poche decine di metri dal Teatro Ariston, dove è in corso la 73^ Edizione del Festival della Canzone Italiana.

Il piano, disposto d’intesa con le Forze di Polizia, prevede ulteriori e più incisive misure di sicurezza per la serata finale del Festival che verranno attuate a partire dalle 14 fino a cessate esigenze. Tali misure si sono rese necessarie anche in relazione al rinvenimento nella serata di ieri, in via Fiume, di uno zaino contenente proiettili e materiale esplosivo.

