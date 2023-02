Bogliasco a secco, il Telimar passa alla Vassallo

Bogliasco. Il Telimar Palermo espugna la Vassallo battendo 15-5 a domicilio il Netafim Bogliasco nel 17° turno di Serie A1.

Vittoria ampia quella dei siciliani, quarta forza del torneo, ma non così netta come si potrebbe intuire. Il Bogliasco infatti gioca una buona gara, parte bene, andando per due volte in vantaggio con Guidaldi e Boero, ma poi spreca troppo e permette agli avversari di superarlo e prendere il largo. Alcune disattenzioni difensive costano il 5-2 palermitano al suono della prima sirena. I liguri sembrano comunque in grado di rientrare in gara, ricucendo buona parte dello strappo grazie all’uno-due firmato da Puccio e Blanchard a metà del secondo tempo. Ancora una volta però la scarsa lucidità biancazzurra e qualche sbavatura evitabile vengono punite dal cinismo ospite.

» leggi tutto su www.genova24.it