Calcio/ Entella ed Olbia si spartiscono un punto: a Merkaj risponde Travaglini

Olbia: Sposito, Brignani, Bellodi, Emerson; Arboleda, Dessena, Zanchetta, Biancu, Travaglini; Corti, Ragatzu. All. Occhiuzzi.

Virtus Entella: Borra; Parodi, Sadiki, Chiosa; Zappella, Corbari, Rada, Barlocco; Ramirez; Merkaj, Zamparo. All. Volpe.

Travaglini risponde a Merkaj, Olbia ed Entella finisce 1-1: per i biancazzurri un’occasione persa per avvicinarsi a Reggiana e Cesena. Sono i padroni di casa a partire forte colpendo al 12’ il palo con Corti e poi un minuto dopo con Bellodi di testa ma Borra pronto a dire no. Al 18’ Ragatzu in area di rigore spreca calciando sul portiere. Alla prima occasione l’Entella va sullo 0-1: Ramirez imbecca Merkaj e l’attaccante con il mancino infila Sposito. Decimo gol in campionato per la punta biancazzurra. Al 25’ Chiosa atterra Dessena e l’arbitro concede il rigore spreca da Ragatzu che calcia fuori. Lo stesso giocatore ci prova poi su punizione ma non trova la porta. Finisce qui il primo tempo.

