Casa di riposo e cda fondazione morelli, Diano Domani: «Dal sindaco accuse irricevibili, il nostro nome è Luisa Barcella»

Diano Marina. La casa di riposo “Morelli” torna tra i banchi della politica dianese da parte della minoranza ed in particolare dal gruppo consiliare Diano Domani.

«Dopo non aver mai affrontato compiutamente una situazione complicatissima e che è poi sfociata nella vendita della maggioranza delle quote della Casa di Riposo da parte della Fondazione “Ardoino Morelli di Popolo”, il Sindaco Za ci accusa di non aver proposto nominativi per la prossima nomina del Cda della Fondazione che detiene adesso il 49% delle quote della struttura e continua a gestire il centro Carlotta Garibaldi di via Genova» affermano i consiglieri di minoranza Francesco Parrella e Micaela Cavalleri.

