Chiavari: “C’è un imbarazzante cantiere, ma ancora nessun lavoro”

Da Nicola Orecchia (“Chiavari con Te!”) e Giovanni Giardini (“Cambia con me”), consiglieri comunali di Chiavari

Da molti giorni che in passeggiata a mare, tra due bar, è stata insediata l’area cantiere

propedeutica agli importanti lavori dei pennelli a mare per la difesa del litorale.

L’area cantiere, perimetrata da blocchi di cemento, che definiamo “free”, è divisa in due zone:

una porzione delimita il parcheggio, che è sempre utilizzato come parcheggio pubblico dove

passano però anche i pedoni; la restante sulla passeggiata ha in bella mostra oltre al bagno

chimico, due mezzi meccanici di cui uno di notevoli dimensioni per la movimentazione del

materiale (massi od altro) per eseguire i lavori.

Proprio quest’ultima porzione ha come elemento di delimitazione una semplice catena e

può essere facilmente superata da chiunque, creando un possibile pericolo per i bambini

che possono vedere in quell’enorme mezzo meccanico un “enorme gioco” su cui poter

andare e possa rappresentare un “cimelio” come l’aereo della Guardia Costiera posizionato

nelle vicinanze dell’ingresso del Porto Turistico.

Quindi un’area cantiere, a nostro avviso, che non rispetta le più elementari garanzie di

sicurezza.

Per quanto ancora bisogna aspettare l’effettivo inizio dei lavori?

Quali sono i motivi di questo ritardo?

Sono già passate tre settimane e non si vede “battere chiodo”, con evidenti disagi per gli

operatori della ristorazione presenti in zona e non solo.

È consuetudine nell’ambito dei lavori pubblici, dare comunicazione alla cittadinanza, sul

cartello di cantiere, (che qui non esiste), oltre all’importo delle opere, la ditta esecutrice, i

professionisti incaricati, la data di inizio e fine dei lavori.

Ad oggi, non conosciamo l’inizio, ci auguriamo che almeno la fine avvenga prima della

stagione estiva a garanzia della balneazione per i residenti e turisti e perché no anche delle

attività commerciali.

