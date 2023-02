Direttiva Ue su case green, la Lega: “Altra tassa sui liguri si stima spesa di 10 mila euro a famiglia”

Genova. Dall’Europa arriva una stangata sui cittadini italiani e liguri. L’ennesima tassa che colpirà pesantemente il nostro tessuto economico e patrimoniale. Si tratta della nuova direttiva votata a maggioranza dal Parlamento europeo che obbliga tutti gli immobili residenziali a raggiungere entro il 1° gennaio 2030 almeno la classe energetica E, per poi arrivare alla classe D entro il 2033 e a emissioni zero entro il 2050″. Lo dichiara in una nota il Gruppo Lega in Consiglio Regionale.

“Secondo i dati di ANCE Liguria nella nostra regione l’83% degli edifici è in classe G, una percentuale più alta del resto d’Italia – prosegue la nota – Significa che la maggior parte dei cittadini dovranno mettere mano al portafoglio per adeguare la propria casa ai nuovi standard. Si stima una spesa di 10 mila euro a famiglia”.

» leggi tutto su www.genova24.it