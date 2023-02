Ferragni dopo il bacio in diretta tra Fedez e Rosa Chemical

Sanremo. Tensione dietro le quinte dell’Ariston tra i “Ferragnez” dopo il bacio esplicito in diretta tra Rosa Chemical e Fedez. Il “Made in Italy” di Rosa sembra aver turbato l’influencer che in un fuori onda inizia a discutere con il marito, dapprima alla presenza di Amadeus che tenta di fare da paciere, senza successo, e successivamente vede allontanarsi marito e moglie.

Qualche minuto dopo Amdeus “sdrammatizza” la tensione elogiando l’ironia di Chiara e il suo saper stare allo scherzo ma Fedez non pare aver fatto ritorno nel suo posto in prima fila se non dopo una lunga pausa. Per ora sui profili della coppia più social non appare alcuna storia. Non ufficiale.

