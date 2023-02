Sanremo. Non un arrivo ma un punto di partenza questo Sanremo per il savonese Sethu con il brano“Cause perse”, primo artista in gara nella classifica del FantaSanremo.

«E’ una cosa incredibile che ha aggiunto una luce al Festival. Sono primo ma è avvenuto in modo abbastanza casuale e divertente. Il mio percorso musicale parte dal punk, passa dal rap e arriva al pop. In testa ho tante cose ma quello che mi interessa di più è portare a tutti la mia musica attuale».

