Festival Sanremo: “No alla violenza sulle donne”, il premio alla cantante Mara Sattei

Liguria. Oggi il presidente del Consiglio regionale Gianmarco Medusei e il presidente di CoReCom Liguria Vinicio Tofi hanno incontrato la cantante Mara Sattei a cui è stato conferito il premio CoReCom “Giovani, Web e Musica” per il suo impegno nel sensibilizzare il pubblico del Festival di Sanremo contro la violenza sulle donne.

Il riconoscimento rientra fra le iniziative CoReCom per il settore “Giovani, web e Musica”. La giovane interprete con la canzone “Duemilaminuti”, scritta da Damiano David dei Maneskin, è stata ritenuta uno stimolo convincente per riaffermare la parità dei diritti fra uomini e donne nelle relazioni sentimentali come nei rapporti familiari.

» leggi tutto su www.ivg.it