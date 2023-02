Garanzia artigianato, oltre 4mln di euro già erogati alle imprese liguri

Liguria. “Con Garanzia Artigianato Liguria abbiamo già accolto le domande di 470 imprese, ammettendo ad agevolazione richieste per più di 8 milioni di euro, 4.4 milioni dei quali già erogati”. A dirlo è l’assessore regionale allosSviluppo economico Andrea Benveduti, commentando i dati forniti da Artigiancassa Spa, soggetto gestore dello strumento finanziario regionale per l’accesso al credito delle attività artigiane.

Una misura, rientrante nelle azioni 3.6.1 e 3.1.1 del Por Fesr 2014-2020, che, con 11,8 milioni di euro di dotazione, consente di: accedere a contributi a fondo perduto al 50% per le attività riconosciute dal marchio “Artigiani in Liguria” o ubicate nelle aree interne (60% a fondo perduto se neo costituite o under 35); migliorare l’accessibilità al prestito, ottenendo la controgaranzia di Regione ai Confidi e abbattere il tasso di interesse.

