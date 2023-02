Lerici, riconsegnata l’opera scomparsa dalla mostra in Galleria Padula

Sparita da ormai una settimana fa dalla mostra ‘Arte nostra’, allestita a Lerici in Galleria Padula, la scultura ‘L’abbraccio del mare’, dell’artista Doriano Delfini, scomparso lo scorso autunno, nelle scorse ore è stata riconsegnata al sindaco Leonardo Paoletti. A quanto si apprende, chi l’ha presa, scusandosi sentitamente, pensava che l’oggetto fosse in qualche modo stato abbandonato, e quindi potesse essere prelevato. Ad ogni modo la vicenda ora è giunta a un lieto fine, una notizia positiva per l’amministrazione, la comunità e la famiglia dell’artista. E adesso dovrebbe essere ricollocata nell’esposizione nella galleria, che sta riscuotendo significativo interesse e resterà allestita fino al 18 febbraio.

