Vittoria per 10 a 3 per il Lerici Sport alla piscina ‘Mori’ della Spezia con il Sea Sub Modena, ottava giornata della Serie B di pallanuoto, girone 2. La formazione guidata da Andrea Sellaroli è scesa in acqua con Di Donna, Giusti, Iaci, Telara, Avvenente, Guenna, Virdis, Gatti, Gardella, Bonomo, Tamburini, Vangi, Pietra. Nel pomeriggio, ha giocato anche la cocapolista Aragno Rivarolesi, che in trasferta a Firenze ha pareggiato 6 a 6 con la Libertas Rari Nantes Perugia, risultato in virtù del quale il Lerici Sport va in testa da solo a quota 19. Dietro, a 18 punti, la Polisportiva Delta, corsara a Genova con la San Giorgio. Poi Aragno a 17, in coabitazione con Marina di Carrara, oggi vittoriosa fuori casa con gli Osimo Pirares.

L’articolo Lerici Sport vince con Modena e va in testa in solitaria proviene da Citta della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com