Morti sul lavoro nei porti, i sindacati: “Bisogna investire su sicurezza anche a Genova. Più ore per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza”

Genova. Sciopero nazionale dei porti in tutta Italia dopo le morti in banchina negli scali di Trieste e Civitavecchia e anche i porti della Liguria si sono fermati per 24 ore. A Genova a partire dalle 6.30 ci sono stati presidi davanti ai varchi portuali.

“E’ ora di dire basta e fermare questa strage. Da tempo unitariamente ogni giorno chiediamo nuovi interventi e risorse per garantire maggiore sicurezza perché bisogna alzare sempre di più l’asticella ma le nostre richieste non sempre vengono ascoltate” spiegano in una nota Enrico Poggi, Francesco Bottiglieri e Roberto Gulli di Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti Liguria.

