Nel cielo di Sanremo le sirene antiaeree, gli ucraini stretti intorno a Zelensky

Sanremo. Risuonano simbolicamente a Sanremo, oggi presa d’assalto dai turisti per la giornata finale del Festival 2023, le sirene antiaeree che nell’Ucraina sotto attacco servono per allarmare la popolazione civile dell’arrivo di un pericolo imminente. E’ per sostenere il presidente Volodymyr Zelensky, ospite a distanza del Festiva stasera all’Ariston, con un messaggio aperto agli italiani, che gli ucraini si sono ritrovati questo pomeriggio in piazza Eroi, dimostrando anche in risposta all’altra manifestazione in corso parallelamente a Pian di Nave: il Festival del disarmo. Evento filorusso, per un’interpretazione “più sofisticata” del conflitto in atto.

Alcune decine i partecipanti che hanno risposto all’appello: «Chiediamo al popolo italiano di stare accanto a noi in questa guerra, contro Putin e il suo regime. Finché Putin esiste tutto il mondo è in pericolo. La sua scia di sangue comincia dal 1999. Tutte le sue vittime si potevano evitare», – spiega una portavoce, prima di lasciarsi andare a urla di dolore: “Ci chiedete di fermarci? Dovreste vergognarvi. L’Ucraina non smetterà mai di difendersi. Gloria all’Ucraina”.

