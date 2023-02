Pallanuoto M/ Pro Recco, la sfida contro Brescia finisce 6-6

Dall’ufficio stampa della Pro Recco Nuoto e Pallanuoto

Finisce 6-6 il big match tra Pro Recco e Brescia, valido per la quarta giornata di ritorno. I campioni d’Italia mantengono così il vantaggio di tre punti sui lombardi e il primo posto in classifica. Partita nervosa e dai due volti alla “Ferro”: nel primo tempo e mezzo i biancocelesti vanno sotto 2-5 poi si ricompattano dopo il time out chiamato da mister Sukno e rimontano blindando la difesa. Il pareggio di Aaron Younger, su rigore, arriva a metà del quarto tempo.

