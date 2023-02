Parcheggio interrato alla Rotonda o davanti al Comune? Ad aprile il referendum

Ad aprile sarà bandito il referendum sulla localizzazione del parcheggio interrato di Lerici: ne ha dato notizia il sindaco Leonardo Paoletti oggi pomeriggio nel corso della presentazione della riqualificazione del lungomare. Due, come noto, le opzioni in gioco: Rotonda Vassallo e Piazza Bacigalupi, la piazza del Comune. “Affronteremo il tema sulla base dei progetti di fattibilità realizzati dall’architetto Ruggia e di tutte le novità sotto il profilo delle tecnologie utilizzabili che abbiamo raccolto nel tempo. Potremo fare una scelta compiuta, non chiederemo di andare al referendum al buio”, ha detto il primo cittadino. “I progetti di fattibilità – ha aggiunto – dimostrano ad esempio che un eventuale parcheggio interrato alla Rotonda Vassallo non avrebbe implicazioni particolari sull’assetto del lungomare, cioè che viene realizzato sottoterra viene poi chiuso e ricoperto; e lì c’è molto spazio di operatività, è tutta terra da riporto, non ci sono problemi per lo scavo, il problema invece è che fino a dodici metri non si è trovata la roccia, è ancorare la struttura alla roccia”. Mentre in Piazza Bacigalupi, ha proseguito, “il parcheggio sembrava irrealizzabile perché avrebbe interessato troppo le strutture esistenti, ad esempio finendo in buona parte sotto il municipio; ci sono però delle nuove soluzioni, in particolare un’azienda ne ha recentemente brevettata una in base alla quale ha costruito un parcheggio interrato alla Zecca di Stato, dove il cortile è stato svuotato senza alcuna implicazione per l’edificio seicentesco sede della Zecca; una tecnologia innovativa che permette un consolidamento preventivo e la realizzazione dell’opera in perfetta sicurezza per le strutture”.

