Rapallo: dragaggio alla foce del Boate e l’ultimo tubo

Sono in corso nella zona a mare di Rapallo due lavori molto importanti. Il primo, con la posa di un ultimo tubo tra l’area Cavallini e l’inizio del lungomare, è la conclusione del complesso sistema per raccogliere le acque piovane che porterà finalmente effettivi vantaggi in caso di “bombe d’acqua” in via Mameli pedonale e nel centro storico. A lavoro ultimato torneranno disponibili tutti i posteggi del lungomare ora sacrificati all’area cantiere.

L’altra opera consiste nel dragaggio (nulla a che fare con quello del Golfo) della “vasca” davanti alla foce del torrente Boate. Il materiale, circa 400 metri cubi, viene raccolto con una draga e fatto decantare sulla draga-chiatta per far depositare l’acqua; poi verrà conferito in discarica. In due dirette sul sito del sindaco Carlo Bagnasco le spiegazioni relative ai due lavori.

