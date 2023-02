Rotatoria della Bettola pronta entro l’inizio dell’estate

Sono ripartiti a pieno regime i lavori per la realizzazione della rotatoria e della nuova viabilità in località Bettola di Caprigliola. “A fornire un cronoprogramma di massima in merito alla loro conclusione è stato il commissario straordinario per i lavori al nuovo ponte e alle opere accessorie, il dirigente Anas Fulvio Maria Soccodato, il quale, nei giorni scorsi, ha incontrato il sindaco di Aulla, Roberto Valettini, nel suo ufficio in Comune – spiega una nota del Comune di Aulla -. La rotatoria sarà pronta entro l’inizio dell’estate, mentre la nuova viabilità sarà fruibile nelle settimane successive, comunque entro la conclusione dell’estate: queste le garanzie fornite dall’ingegner Soccodato al sindaco Valettini. Entrambi hanno poi visitato il cantiere dove sono in corso i lavori alla Bettola di Caprigliola, insieme al vice sindaco Roberto Cipriani e alla presidente del consiglio comunale aullese, Giada Moretti”.

“Di conseguenza – conclude la nota di Palazzo civico -, sta per cambiare volto la viabilità in quell’area, dove verrà realizzata una rotatoria al termine del nuovo ponte, che è tornato a collegare la Bettola di Caprigliola con Albiano Magra. Rotatoria molto attesa perché eliminerà le code che potrebbero formarsi negli orari di punta del traffico. La sua realizzazione comporterà lo spostamento di un tratto della Strada statale 62 della Cisa sul tracciato ferroviario dismesso, con l’eliminazione di due strette semi curve che passano sotto il dismesso impalcato ferroviario”.

