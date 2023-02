Stamani a San Terenzo l’assemblea del Comitato di frazione, all’ordine del giorno manutenzioni, scuola media e progetti futuri per il paese. Raggiunto il numero minimo di partecipanti necessario per validare eventuali deliberazioni. “Dall’incontro è emersa la volontà di chiedere un tavolo di confronto con l’amministrazione comunale inerente i temi trattati in assemblea – spiegano dal Consiglio del comitato, presieduto da Giacomo Passalacqua -. E’ inoltre intervenuto il sindaco Paoletti manifestando disponibilità appunto al tavolo di confronto con il Comitato, benché non strettamente previsto dal regolamento, che parla solo dell’invio all’amministrazione dei verbali delle assemblee”.

L’articolo San Terenzo, dall’assemblea di frazione la richiesta di un tavolo di confronto a Palazzo civico proviene da Citta della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com