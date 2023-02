Sanremo 2023, i messaggi dei big raccontano l’amore per la Liguria

Liguria. “Per trent’anni ho passato le mie estati ad Alassio e la Liguria è la mia seconda casa: c’è il mare, la storia, la buona cucina, è un luogo dove si vivono emozioni e si può scrivere la storia della propria vita”. A dirlo è Francesco Facchinetti, intercettato davanti al ritratto di Rubens ospitato nel foyer dell’Ariston e pronto a fare la sua dichiarazione d’amore per la Liguria.

Sono tanti i vip che hanno raccolto l’invito e hanno detto la loro sulle bellezze delle due Riviere, dal co – conduttore Gianni Morandi ai cantanti in gara. “Non vedo l’ora di venire in vacanza in Liguria! – ha confidato davanti al ritratto Giovanna Civitillo, volto noto della tv e moglie del conduttore del Festival Amadeus – Di solito veniamo per lavoro, ma prometto di portare Amadeus in vacanza qui”. E nelle dichiarazioni dei big c’è spazio anche per un pizzico di “Liguria Pride” lanciato dal cantante “made in Savona” Sethu: “È un orgoglio poter rappresentare la mia città a Sanremo. Portiamola in alto, questa Liguria!”.

