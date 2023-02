Sanremo. La “Cenere” di Lazza arriva in sala stampa accompagnato da Emma Marrone con cui ieri sera ha duettato nella serata delle cover.

In vista una collaborazione tra i due artisti per cui è prevista un progetto insieme: «Non c’è un criterio per come nascano le mie canzoni, arrivano. Le migliori idee mi arrivano sotto la doccia o quando sto per addormentarmi e cerco di non lasciarle andare, ho imparato ad annotarle».

» leggi tutto su www.riviera24.it