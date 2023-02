Sanremo2023, Chiara Ferragni con l’abito dedicato alla donna e madre guerriera

Sanremo. «Essere donne senza dover essere considerate solo delle madri. La lotta femminile contro la colpa di voler conciliare tutto è stato il tema che abbiamo chiesto di elaborare a Daniel Roseberry per questo abito realizzato dalla maison Schiaparelli». Lo rende noto il team di Chiara Ferragni sul profilo Instagram dell’imprenditrice digitale, che sul palco dell’Ariston nella serata finale del 73esimo Festival di Sanremo ha fatto il suo ingresso con l’abito dedicato alla “Donna e madre guerriera”.

«La durezza dell’armatura oro scolpita sui seni di Chiara rappresenta una forza che non ha bisogno di imitare quella maschile per essere considerata di pari livello – spiega il team -. Mentre la sottoveste di satin è dipinta di blu perché è da sempre il colore associato alla sacralità della maternità qui rappresentata come stereotipo della donna mentre nutre un bambino d’oro. Non essere considerate solo apparati riproduttivi è la scelta per cui combattere ogni singolo giorno».

