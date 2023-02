Sanremo. Marco Mengoni si conferma primo. Dopo la serata delle cover, che lo ha visto trionfare con una straordinaria interpretazione di Let it be insieme ai Kingdom Choir, il cantautore, da sempre favorito dei bookmaker, resta in vetta alla classifica generale data dalla somma dei voti delle quattro serate.

Di seguito tutte le posizioni:

» leggi tutto su www.riviera24.it