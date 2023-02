Sanremo2023, standing ovation all’Ariston per Gino Paoli

Sanremo. Gino Paoli ha incantato il teatro Ariston questa sera con tre dei suoi pezzi più celebri, tra cui Sapore di sale, il Cielo in una stanza accompagnato dal pianista Danilo Rea. «E’ un piacere essere qui anche se è una gabbia di matti» ha esordito il cantautore genovese, che non ha lesinato aneddoti coloriti della sua carriera musicale.

«Quando io e Gianni Morandi ci siamo visti la prima volta lui aveva 14 anni e io ero molto più vecchio ma mi veniva dietro perché voleva imparare. Io non so che cazzo volevi imparare da me?! Il più bello è stato Little Tony che aveva fatto il “Cantagiro” e quando è tornato ha scoperto che la moglie aveva diversi amici. “Come si fa quando una donna ti tradisce?” mi chiese? Io avevo scritto la canzone: “Anche se sei stata di un altro”. Come può uno venire da me a chiedere una cosa simile.

